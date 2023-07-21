06:53Политика
Часть отправленного Киеву вооружения Запада была похищена торговцами оружием
Фото: depositphotos/11354851
Некоторая часть западного вооружения, которую отправили на Украину, была украдена преступными организациями, торговцами оружием и служащими-добровольцами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона США.
Уточняется, что издание получило данный отчет согласно закону о свободе информации.
В документе также приводятся некоторые примеры подобных преступлений. В частности, в июне прошлого года группа преступников, выдавших себя за сотрудников гуманитарных организаций, украли бронежилеты на общую сумму в 17 тысяч долларов.
В августе группа бойцов добровольческого батальона похитила 60 винтовок и около тысячи патронов к ним. В дальнейшем это оружие хранилось на складе, предположительно, для продажи на черном рынке.
Отчет освещает период с февраля по сентябрь прошлого года. В нем отмечается, что планы преступников были пресечены спецслужбами Украины. Однако Киев не смог провести необходимый мониторинг конечного использования военной техники, которую США предоставили ВСУ в 2022 финансовом году.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине западное оружие уже появляется у границ его страны. В связи с этим он выразил опасения по поводу того, что оружие, которое Тель-Авив гипотетически передаст Киеву, может быть фактически использовано против него самого, если попадет в Иран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разделяют опасения Израиля из-за распространения за пределами Украины оружия, которое Запад передал Киеву.
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