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Некоторая часть западного вооружения, которую отправили на Украину, была украдена преступными организациями, торговцами оружием и служащими-добровольцами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона США.

Уточняется, что издание получило данный отчет согласно закону о свободе информации.

В документе также приводятся некоторые примеры подобных преступлений. В частности, в июне прошлого года группа преступников, выдавших себя за сотрудников гуманитарных организаций, украли бронежилеты на общую сумму в 17 тысяч долларов.

В августе группа бойцов добровольческого батальона похитила 60 винтовок и около тысячи патронов к ним. В дальнейшем это оружие хранилось на складе, предположительно, для продажи на черном рынке.

Отчет освещает период с февраля по сентябрь прошлого года. В нем отмечается, что планы преступников были пресечены спецслужбами Украины. Однако Киев не смог провести необходимый мониторинг конечного использования военной техники, которую США предоставили ВСУ в 2022 финансовом году.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине западное оружие уже появляется у границ его страны. В связи с этим он выразил опасения по поводу того, что оружие, которое Тель-Авив гипотетически передаст Киеву, может быть фактически использовано против него самого, если попадет в Иран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разделяют опасения Израиля из-за распространения за пределами Украины оружия, которое Запад передал Киеву.