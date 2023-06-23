В Кремле согласились с опасениями Израиля из-за распространения переданного Украине оружия

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В Кремле разделяют опасения Израиля из-за распространения за пределами Украины оружия, которое Запад передал Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Угрозу [распространения оружия] мы оцениваем как весьма и весьма актуальную", – сказал представитель Кремля, назвав такое положение дел неизбежным.

Он напомнил, что российская сторона уже предупреждала о случаях, когда полученное украинской армией оружие оказывалось в распоряжении преступных группировок в Европе.

Песков указал на тот факт, что Киев не способен организовать нормальный учет полученного оружия и его сохранность, из-за чего поставки ВСУ вооружений создают угрозы не только для региональной, но и глобальной безопасности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поставляемое Украине западное оружие уже появляется у границ его страны. В связи с этим он выразил опасения по поводу того, что оружие, которое Тель-Авив гипотетически передаст Киеву, может быть фактически использовано против него самого, если попадет в Иран.

