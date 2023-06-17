Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины фактически выполнена

Фото: Министерство обороны РФ

Задача демилитаризации Украины фактически решена, поскольку Киев все меньше использует собственное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. <...> Фактически эта (демилитаризации Украины. – Прим. ред.) задача во многом выполнена, потому что все меньше и меньше своего оружия Украина использует, и все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада", – приводит RT слова Пескова.

Ранее Песков заявил о необходимости срочных переговоров по ситуации в вооружении. По его мнению текущая обстановка в области контроля над вооружениями и стратегической стабильности скорее плохая, чем хорошая.

Он добавил, что ситуация по контролю ядерных вооружений должна обсуждаться со всеми обладателями такого оружия, включая Великобританию и Францию.

Новости часа: Путин на встрече с Лукашенко указал на успехи стран в сфере безопасности