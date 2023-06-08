Патрушев объяснил задачу демилитаризации Украины тем, что она представляет угрозу ОДКБ

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Украина представляет угрозу России и в целом ОДКБ с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, которого цитирует "Российская газета".

По его словам, именно по этой причине перед Россией стоит задача демилитаризации Украины. Свое заявление Патрушев сделал в Минске на встрече секретарей Совбезов стран ОДКБ.

Ранее Патрушев заявил, что конфликта между народами России и Украины не существует. Как объяснил политик, происходящее нужно рассматривать как агрессию со стороны США. По его словам, Украина является "орудием в руках Запада". Секретарь Совбеза добавил, что решение конфликта возможно только после придания Украине нейтрального статуса.

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