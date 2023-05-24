В Совбезе заявили, что Запад взял курс на разрушение основополагающих ценностей

Фото: kremlin.ru

Запад начал разрушать базовые нормы и ценности, поэтому другим государствам важно объединить усилия, чтобы добиться неделимой и единой архитектуры международной безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Также объединительная повестка должна быть направлена на социально-экономическое развитие стран, добавил Патрушев на XI Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что сейчас на Западе не с кем обсуждать гарантии безопасности, так как там хотят войны, а не мира. По словам политика, попытки переговоров с западными странами во время его президентского срока оказались "даром потраченным временем".

До этого Медведев заявил, что США должны компенсировать России разрушения "Северного потока" и городов в новых российских регионах. Как уточнил политик, аргументы Вашингтона о его непричастности неубедительны.