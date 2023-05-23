Медведев заявил, что на Западе сейчас не с кем обсуждать гарантии безопасности

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Сейчас на Западе не с кем обсуждать гарантии безопасности, так как там хотят войны, а не мира. Об этом в интервью RT сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Они не хотят мира, они хотят войны. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации. Они всячески пытаются ущемить нашу страну. Словами Паниковского, если я правильно помню, <…> "жалкие, ничтожные люди", – процитировал Медведев персонажа романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок".

По словам политика, Запад оказался не готов к переговорам с Россией в сфере гарантий безопасности, а Москва потратила время впустую. Он также заявил, что попытки переговоров с западными странами во время его президентского срока оказались "даром потраченным временем".

Ранее в интервью Медведев заявил, что США должны компенсировать России разрушения "Северного потока" и городов в новых российских регионах. Как уточнил политик, аргументы Вашингтона о своей непричастности неубедительны.

До этого Медведев пригрозил ядерным апокалипсисом странам, передающим оружие Украине. Катастрофа становится все ближе по мере поставок все нового смертоносного оружия Киеву, подчеркнул политик.