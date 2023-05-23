Медведев заявил, что США должны компенсировать разрушения "Севпотока" и Артемовска

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Соединенные Штаты должны компенсировать Москве разрушения "Северного потока" и городов в новых российских регионах. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"И не только этот ущерб. Пусть возвращают средства или, как минимум, наделяют средствами для восстановления Артемовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой. На их деньги", – добавил он.

Политик также повторил, что США следует возместить России ущерб от подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". По его мнению, процесс сбора доказательной базы "еще не завершился, и эта страница не закрыта", а Вашингтон отрицает свою причастность. Аргументы Штатов неубедительны, резюмировал Медведев.

Ранее зампред Совбеза РФ пригрозил ядерным апокалипсисом странам, передающим оружие Украине. Катастрофа становится все ближе по мере поставок все нового смертоносного оружия Киеву, подчеркнул политик.

До этого в Белом доме заявили, что в скором времени пройдут переговоры, на которых обсудят, какие именно страны поставят боевые самолеты F-16 Украине. Кроме того, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель отметил, что подготовка украинских пилотов уже началась.