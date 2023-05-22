21:22Политика
В Госдепе заявили, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США
Фото: ТАСС/AP Photo/Susan Walsh
В Госдепартаменте США заявили, что поставки истребителей F-16 – приоритет для США, их реализация начнется в ближайшие месяцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента Мэттью Миллера.
"Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в предстоящие месяцы", – заявил Миллер.
Чиновник таже добавил, что не может уточнить, когда или как это будет происходить, а также какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.
Ранее в американских СМИ появилась информация о планах Вашингтона и его союзников передать Киеву истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет обсуждаться, какие государства поставят боевые самолеты Украине.
В США уточнили, что после передачи истребители будут базироваться на территории Украины.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что Евросоюз одобряет решение "Группы семи" (G7) передать Киеву истребители. По его словам, подготовка пилотов уже стартовала.
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