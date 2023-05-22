ООН хочет окончания конфликта на Украине на фоне планов поставок F-16 Киеву

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

ООН хочет завершения конфликта на Украине в соответствии с уставом организации. Об этом заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Так он ответил на вопрос о планах по поставкам Запада самолетов F-16 Киеву.

"Мы не комментируем различные поставки оружия в зону боевых действий", – сказал Дюжаррик.

Он также напомнил слова генсека организации о том, что ее цель – увидеть завершение конфликта в соответствии с уставом ООН, международным правом и соответствующими резолюциями ГА ООН.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл ранее сообщил, что передача Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 украинской стороне не изменит ход боевых действий в пользу Киева. Он также отметил, что Западу для передачи оружия Украине потребуется в лучшем случае несколько месяцев.

Ранее в американских СМИ сообщили о планах США и их союзников предоставить Украине истребители F-16. Впоследствии в Белом доме подтвердили, что в ближайшее время будет прорабатываться, какие страны поставят самолеты Киеву.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине. Захарова считает, что США занимаются имитацией и подтасовкой данных с целью реализации своих задач "под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала".