Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления США о поставках F-16 Киеву

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попыткой ввести в заблуждение заявления Вашингтона об условиях возможных поставок истребителей F-16 Украине.

По ее мнению, таким образом Штаты имитируют правовое поведение, хотя по факту никакого международного права или следований внутреннему законодательству тут, нет.

Захарова считает, что США занимаются имитацией и подтасовкой данных с целью реализации своих задач "под видом какого-то такого псевдогуманитарного начала".

"Все прекрасно понимают, что Соединенные Штаты ведут гибридную войну против региона даже в целом, я бы сказала, потому что мы прекрасно видим, как они не щадят никого. Это не только противостояние нашей стране, это, безусловно, использование и территории народа Украины в своих целях", – заявила она в эфире телеканала "Звезда".

Ранее сообщалось, что власти США и союзники планируют предоставить Киеву истребители F-16, при этом их могут направить не напрямую от Вашингтона. Отмечается, что в ближайшие месяцы Вашингтон и союзники придут к решению относительно поставок, количества и того, кто именно предоставит истребители Украине.

До этого сообщалось, что Вашингтон не позволяет украинским пилотам проходить подготовку на F-16, так как они не планировали поставлять истребители Украине. При этом некоторые страны Евросоюза готовы передать F-16 Киеву, однако, чтобы это сделать, им необходимо получить одобрение от производителей самолетов, которыми являются США.