США не разрешают украинским пилотам обучаться на истребителях F-16 из стран Европы – СМИ

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Власти США не дают украинским пилотам проходить боевую подготовку на истребителях F-16 европейских стран, так как не намерены передавать эти самолеты Украине. Об этом пишет газета New York Times.

Согласно данным газеты, некоторые страны Евросоюза готовы передать F-16 Киеву, однако, чтобы это сделать, им необходимо получить одобрение со стороны США, которые являются производителями этих истребителей. До тех пор, пока данное разрешение не будет получено, подготовка украинских пилотов будет состоять лишь из тактических занятий и изучения технического языка.

По словам источников газеты, администрация США не готова передавать истребители Киеву из-за их дороговизны. Кроме того, в Вашингтоне боятся, что секретные технологии, в том числе установленный в F-16 мощный радар, могут попасть в руки России.

В материале отмечается, что администрация США не первый раз сопротивляется требованиям союзников направить Киеву более мощное и современное вооружение. При этом, пишут авторы, каждый раз Вашингтон менял свое решение, как это было, например, с РСЗО HIMARS, танками Abrams и ЗРК Patriot.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте заявил об обсуждении поставок истребителей на Украину. По его словам, страна тесно работает с партнерами, чтобы прийти к заключению по результатам обсуждений вопроса поставок Украине F-16.

