Российские войска уничтожат украинские аэродромы еще до поставок истребителей F-16 – СМИ

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В случае принятия решения об отправке Киеву американских истребителей F-16 российские войска уничтожат украинские аэродромы еще до их прибытия. Таким мнением поделился военный аналитик Майкл Пек в интервью изданию Business Insider.

По его словам, украинской стороне нужно проделать немалую работу, чтобы привести старые взлетно-посадочные полосы в чистое состояние ради того, чтобы можно было пользоваться истребителями без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей.

Пек добавил, что у многих украинских аэродромов слишком короткая взлетно-посадочная полоса, чтобы на ней мог разогнаться американский истребитель с полной загрузкой.

У России, в свою очередь, есть все средства, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары, отметил эксперт. Аналитик обратил внимание на то, что все украинские аэродромы располагаются в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет.

До сих пор по ним не наносились удары только из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны авиации ВСУ, считает Пек.

В феврале советник американского лидера Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом пока не рассматривает вопрос поставки украинской стороне истребителей F-16. Он утверждал, что на данном этапе Киеву необходимы лишь танки и другая тяжелая наземная техника.

Однако в марте восемь американских сенаторов передали обращение министру обороны США Ллойду Остину, в котором потребовали передать Украине истребители F-16.