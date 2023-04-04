Советник ВВС Украины сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

У Украины есть три готовые бригады истребителей МиГ-29, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы имеем три бригады (примерно 72 самолета. – Прим. ред.) таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29", – заявил он.

Игнат отметил, что эти старые советские истребители "морально и физически устарели". При этом он заявил, что передача Украине боевых самолетов является "историческим шагом" и призвал другие страны "делать второй и третий шаг".

Игнат заявил, что следующими шагами станет передача Киеву современной передовой авиации.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29. Он также подчеркнул, что эта процедура проходит в тайне для большей эффективности.

Советские истребители, обещанные Киеву Словакией и Польшей, были списаны

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