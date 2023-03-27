Польша не намерена отдавать Украине все свои истребители МиГ-29

Фото: ТАСС/Рюмин Александр

Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.

По его словам, эта процедура проходит в тайне для большей эффективности.

"Думаю, что мы не будем отдавать все. Точно не в одном транспорте", – подчеркнул дипломат, заметил, что пока Минобороны держит это дело в секрете, поэтому других подробностей нет.

На вооружении ВВС Польши находятся 22 МиГ-29А и шесть МиГ-29УБ.

Ранее Польша выставила Евросоюзу счет в 2 миллиарда евро за вооружение, которое страна передала Украине. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что для Польши это хорошая новость, и указал, что деньги будут потрачены на приобретение современных вооружений для нужд государства. Он отметил, что Польша уже получила от Евросоюза около 200 миллионов евро.

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