Польша выставила ЕС счет на два миллиарда евро за поставки оружия Украине

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Польша выставила Евросоюзу счет в два миллиарда евро за вооружение, которое страна передала Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в интервью радиостанции RMF FM.

Премьер-министр заявил, что для Польши это хорошая новость, и указал, что деньги будут потрачены на приобретение современных вооружений для нужд государства.

"Два миллиарда евро можно округлить до десяти миллиардов злотых. За эти деньги мы можем запастись и обеспечить себя современной техникой", – заявил Моравецкий.

По его словам, Польша уже получила от Евросоюза около 200 миллионов евро.

Ранее премьер Польши заявил, что поражение РФ является смыслом жизни Варшавы и Европы. Этими словами он прокомментировал решение Германии по поставке Киеву танков Leopard 2.

До этого Моравецкий выступал с мнением, что конфликт на Украине может привести к началу третьей мировой войны. Он также заявил, что конец спецоперации России наступит только в тот момент, когда Москва решит покинуть украинскую территорию.

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