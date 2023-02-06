Премьер Польши допустил, что конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне

Фото: ТАСС/Frank Augstein/АР

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил начала третьей мировой войны из-за специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

Моравецкий пояснил, что конец СВО наступит, когда Москва решит покинуть территорию Украины. Он уточнил, что это произойдет либо в добровольной, либо в принудительной форме.

У премьера спросили, означает ли принудительная форма третью мировую войну.

"Мы учитываем все сценарии", – добавил Моравецкий.

Ранее издание The American Conservative сообщило, что правительство США вводит граждан в заблуждение относительно происходящего на украинской территории и подталкивает страну к третьей мировой войне.

Автор статьи Род Дреер отметил, что НАТО уже принимает участие в противостоянии с РФ путем обеспечения Украины оружием. Он провел параллель между действиями Штатов на Украине и вторжением страны во Вьетнам.



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