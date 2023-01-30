Власти США могут привести страну к третьей мировой войне – СМИ

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Правительство Соединенных Штатов вводит граждан в заблуждение относительно происходящего на украинской территории и подталкивает страну к третьей мировой войне. Об этом сообщает издание The American Conservative.

Автор материала Род Дреер отмечает, что американцы даже не догадываются о намерениях властей США. По его словам, западные СМИ освещают конфликт исключительно с удобной властям позиции.

"Что скажут американцы, когда однажды проснутся и увидят, что их армия пересекла границу с Украиной и сражается с российскими солдатами? Готов ли американский народ к обмену ядерными ударами с Россией ради расширения границ империи США до российских границ?" – написал он.

По словам журналиста, Североатлантический альянс (НАТО) уже принимает участии в противостоянии с РФ путем обеспечения Украины оружием.

"Это люди, которые пытаются убедить американский народ в том, что в их же интересах рискнуть ядерной войной с Россией из-за страны, находящейся за тысячи миль от США", – подчеркнул обозреватель.

Дреер провел параллель между действиями Штатов на Украине и вторжением страны во Вьетнам. По его мнению, данные ситуация являются примером полного безрассудства.

"Украина – это второй Вьетнам, но на этот раз с риском прямого военного конфликта с ядерной сверхдержавой", – заключил автор.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис сообщил, что американский и украинский президенты Джозеф Байден и Владимир Зеленский оказались в тупике в ходе конфликта на Украине.

Он отметил, что если США решат пойти на эскалацию противостояния и максимально вооружить армию Украины, то это приведет к ядерной войне. В то же время если в Вашингтоне откажутся от интенсивных поставок боевой техники, то Зеленский окажется в тяжелой ситуации.

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