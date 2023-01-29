Подполковник армии США Дэвис заявил, что Байден и Зеленский загнаны в тупик на Украине

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Подполковник армии США Дэниел Дэвис считает, что американский и украинский президенты Джозеф Байден и Владимир Зеленский оказались в тупике в ходе конфликта на Украине. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

Дэвис считает, что любое действие президентов приведет лишь к ухудшению ситуации. По его словам, если США решат пойти на эскалацию противостояния и максимально вооружить армию Украины, то это приведет к ядерной войне. В то же время, если в Вашингтоне откажутся от интенсивных поставок боевой техники, то Зеленский будет загнан в тупик.

"Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж", – считает американский военный.

По мнению Дэвиса, правильным решением для США было бы завершение конфликта и подписание мирного договора на приемлемых для всех условиях. Он заявляет, что в таком случае можно было бы избежать предпосылок для новой мировой войны.

Ранее в СМИ сообщали о планах США сменить стратегию по вооружению Украины. Согласно данным The New York Times, в американском правительстве сочли, что в дальнейшем Украине будет важно поставить бронированные машины и артиллерию.

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