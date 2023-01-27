Зеленский заявил, что Abrams могут прийти на Украину слишком поздно

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что танки М1 Abrams могут прийти на Украину слишком поздно. Об этом президент Украины рассказал в интервью телеканалу Sky News.

В ходе интервью Зеленский подчеркнул, что вооружение необходимо получить как можно быстрее. Появление танков на Украине к августу – слишком поздний срок, добавил лидер государства.

Он также уточнил, что неизвестна дата прибытия танков на Украину из Европы. По мнению Зеленского, киевскому режиму нужно большое количество боевых машин.

"Пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя", – сказал политик.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Соответствующее решение принял американский лидер Джо Байден.

По его словам, для передачи военной техники нужно время. Однако он заверил, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

Также министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте. Власти Германии согласны отправить роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.



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