США поставят Украине танки Abrams без брони из обедненного урана – СМИ

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США планируют передать Украине более совершенную конфигурацию танков Abrams – M1A2, однако в них не будет включена секретная броневая защита. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Уточняется, что федеральная политика запрещает экспорт танков с засекреченными пакетами брони, в состав которых входит обедненный уран. По данным источников, Штаты лишают боевые машины этого элемента брони перед продажей другим странам.

25 января президент США Джо Байден пообещал отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. Он добавил, что для передачи военной техники нужно время, однако США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

Помимо США, решение о передаче танков украинской стороне приняли и в Германии. Сообщалось, что первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.

Вместе с тем в Соединенных Штатах не считают передачу танков Украине эскалацией. Заместитель пресс-секретаря Пентагона заявила, что в США серьезно воспринимают предупреждения России насчет поставок вооружений Киеву.



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