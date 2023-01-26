Эксперты объяснили, станут ли поставки танков Киеву поворотным моментом в СВО

Власти ЕС и США решили передать Киеву десятки танков Leopard и Abrams. Разбираемся, как это отразится на ходе спецоперации и ограничится ли помощь НАТО Украине подобной техникой.

Дожали

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

На первом этапе украинские войска получат от Германии 14 танков Leopard 2A6, заявил представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт. Также немцы займутся их обслуживанием и обеспечением боеприпасами, подчеркнул он. Представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц добавил, что обучение украинских экипажей может начаться уже в конце января – начале февраля 2023 года.

В оборонном концерне Rheinmetall заявили, что способны передать Украине в сумме 139 боевых машин Leopard. Однако отправить все танки сразу у предприятия не получится. В частности, 29 единиц могут быть переданы в апреле – мае 2023 года, еще 22 машины – только в конце 2023 – начале 2024-го.

Кроме того, Берлин согласился разрешить реэкспорт Leopard из других стран. Сообщается, что их готовы поставить 12 государств.

Также Джо Байден объявил, что США предоставят Украине 31 танк M1 Abrams. По его словам, эта техника не будет нести прямой угрозы российским территориям. При этом на поставку Штатам понадобится время, уточнил американский лидер (по данным телеканала ABC, до фронта они дойдут минимум через год).

В Германии и США далеко не все согласны с решением властей своих стран. Массовые протесты против поставок Leopard на Украину прошли в Мюнхене. Ряд читателей немецкого издания Die Welt высказали мнение, что решение передать танки приведет к гибели людей и краху Украины.

"Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть", – высказался один из читателей издания.

Американский политик Чак Каллесто также возмутился обсуждением вопроса отправки танков.





Чак Каллес американский политик Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, – это счет.

Несмотря на то что США, Германия и еще ряд стран, которые согласились направить Киеву технику, входят в НАТО, генсек объединения Йенс Столтенберг снова опроверг прямое участие Блока в конфликте на Украине. Он объяснил это тем, что Альянс не направляет туда свои войска или самолеты.

Реакция властей

Фото: AP Photo/Ahn Young-joon

Москва не контактирует с Берлином по вопросу поставок танков Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также он отметил, что план поставок на Украину американских Abrams провальный по технологическим аспектам. Многие специалисты понимают абсурдность этой идеи, сказал он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Мы повторяли, что эти танки сгорят так же, как и все остальные, стоят они только очень дорого, и все это ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков. Американцы, как всегда, останутся как минимум при своих. А скорее всего, с хорошими барышами.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев в беседе с журналистами подчеркнул, что передача Киеву Leopard приведет к эскалации конфликта.

"Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова", – подчеркнул он.

С ним солидарен и глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев: он отметил, что поставки Западом танков "нагнетают напряженность".

Ситуация на фронте

Фото: Министерство обороны РФ

Фактически поставки танков Украине создадут российским ВС временные трудности, но в целом не станут поворотным моментом в конфликте. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Россия является танковой сверхдержавой. Даже по оценкам западных аналитиков, у нас крупнейший в мире запас такой техники – от 12 до 22 тысяч единиц. Это примерно в два раза больше совокупного арсенала стран НАТО вместе взятых. Поэтому даже если им (Украине. – Прим. ред.) поставят 500 или 1 000 танков, для нас это не проблема.

При этом он допустил, что в будущем нельзя исключить поставок странами НАТО украинским войскам истребителей F-16. "Для них отправка вооружений – это демонстрация силы", – подчеркнул эксперт.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в своих соцсетях, что в ЕС "взяли в работу" вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16.

В свою очередь, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков также напомнил о планах Великобритании отправить ВСУ 12 боевых танков Challenger. "Это тоже серьезное оружие", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

По его словам, в совокупности после всех поставок на Украину должно приехать более сотни единиц техники. Кроме того, Киев получит от западных партнеров около 150 боевых бронированных машин, указал Сивков.



Константин Сивков доктор военных наук Вопрос, когда ее (технику. – Прим. ред.) поставят. Если мы сейчас начнем развивать наступление быстрыми темпами, то техника просто не успеет дойти.

Танк силен на поле боя, только если в воздухе и огневых возможностях есть "баланс сил" с противником. Пока на фронте Россия имеет в этом плане полное превосходство, подчеркнул эксперт, отметив, что и полноценного ПВО у противника нет. Поэтому задача уничтожения этих танков вполне осуществима, заключил Сивков.