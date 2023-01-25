Дипломат предупредил о последствиях поставок оружия для ударов по России

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Москва готова к жесткому ответу, если Соединенные Штаты и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по российским городам и попыток захвата конституционно закрепленных территорий России, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Не говорите потом, что мы вас не предупреждали", – заявил он, выступая на пленарном заседании форума ОБСЕ.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. В связи с этим затянулась поставка танков Leopard 2. Кроме того, Шольц отметил, что США играют не последнюю роль в данном вопросе.

В свою очередь, США заявили, что не видят смысла давать Киеву сложную и дорогостоящую в обслуживании бронетехнику.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин объявил о новых договоренностях союзников Украины по поставкам оружия Киеву. Так, Швеция предоставит Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, еще 19 гаубиц передаст Дания, а от Эстонии Киев получит 155-миллиметровые гаубицы.



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