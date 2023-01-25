В ГД объяснили, к чему может привести передача танков Leopard 2 Киеву

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Для России опасность представляют не сами поставки немецких танков Leopard 2 Киеву, а планы по формированию и подготовке новых танковых соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к весне 2023 года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что украинским войскам предстоит серьезная работа по изучению новых танков и подготовке экипажей. Кроме того, им нужно будет создать систему по их обеспечению и обслуживанию. По словам Картаполова, это станет причиной возникновения проблем у "снабженцев и технарей" ВСУ, поскольку такая зарубежная техника требует другого обслуживания.

Парламентарий обратил внимание на то, что не стоит опасаться поставки техники на поле боя. При этом к серьезным последствиям может привести обучение с ее использованием на территории Польши или западных полигонах.

"Новые соединения и части, которые появятся где-то весной, ближе к лету, вот тогда это будет серьезно", – подчеркнул он.

Ранее правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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