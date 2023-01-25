Правительство ФРГ подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard

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Правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешения на их реэкспорт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта.

"Федеральное правительство решило предоставить украинским вооруженным силам боевые танки Leopard 2. <...> Германия выдаст разрешения странам-партнерам, которые хотят из собственных запасов отправить Leopard 2 Украине", – сказал он.

По словам Хебештрайта, на первом этапе Украине будет передана рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера. В ближайшее время в Германии начнется обучение украинских танковых экипажей.

"Пакет также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем", – добавил Хебештрайт.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение предоставить Киеву роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Также немецкие власти хотят разрешить Польше предоставить Киеву танки Leopard 2.

Также сообщалось, что в общей сложности поставить танки Leopard на Украину решили 12 стран, среди которых Польша, Финляндия, Дания, Испания и Нидерланды. Такой информацией поделился неназванный высокопоставленный украинский чиновник.

Власти Германии согласились поставить Киеву танки Leopard – СМИ

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