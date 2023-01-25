РФ не контактирует с Германией на фоне возможных поставок танков Киеву – Песков

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Российские власти не контактируют с Берлином в связи с сообщениями о намерении Германии и других европейских стран предоставить Киеву немецкие танки Leopard, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Германии приняли решение предоставить Киеву роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Также немецкие власти хотят разрешить Польше предоставить Киеву танки Leopard 2.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Германия отправит на Украину не менее роты танков Leopard 2

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