Американский политик призвал США передать Зеленскому счет вместо танков

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Бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто призвал США отправить Владимиру Зеленскому счет вместо танков. Об этом политик написал в своем Twitter.

"Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, – это счет", – подчеркнул Каллесто.

Так он отреагировал на призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма поставить Киеву боевые машины, чтобы "открыть шлюзы", заставив Германию дать зеленый свет на передачу своей военной техники.

Украина уже несколько месяцев требует от Запада выделить ей бронетехнику для наступления. На прошлой неделе в интервью ARD Владимир Зеленский выразил недовольство объемами западной помощи. Он подчеркнул, что поставки нескольких десятков западных танков Киеву не способны кардинально изменить ситуацию.

На американской базе в немецком Рамштайне прошла встреча министров обороны около 50 государств. На мероприятии подняли вопрос дальнейшей поддержки Украины. В результате переговоров глава Минобороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что решение о поставках Киеву танков Leopard не приняли.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что Берлин обсуждает вопрос передачи Украине танков Leopard. Однако ФРГ хочет избежать односторонних шагов.



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