Столтенберг заявил, что НАТО не является и не будет стороной конфликта на Украине

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Североатлантический альянс не является и не планирует становиться воюющей стороной конфликта на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Die Welt.

"НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолеты НАТО", – подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. При этом он подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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