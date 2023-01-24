Джонсон изменил мнение о членстве Украины в НАТО

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Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон заявил о необходимости принять Украину в Североатлантический альянс. Об этом пишет MailOnline.

"Каков итог нашей многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО?" – задался политик вопросом.

Джонсом обратил внимание на то, что результатом бездействия стал украинский кризис.

"Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира теперь ясно, что Украина должна присоединиться", – резюмировал он.

Однако ранее бывший премьер-министр говорил о том, что вступление Украины в НАТО не представляется возможным в ближайшей перспективе и для всех этот факт очевиден.

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ускоренном порядке подает заявку на вступление в НАТО. Он подчеркивал, что подобным действием Украина делает определяющий шаг.

Позднее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина когда-нибудь войдет в Североатлантический альянс, однако ее положение отличается от Финляндии и Швеции. Данные страны, по его словам, получили одобрение государств – членов организации.

В свою очередь, замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов выразил мнение, что прием Украины в НАТО может привести мир к третьей мировой войне.

Столтенберг оценил возможность ускоренного присоединения Украины к НАТО

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