Зеленский встретился с Джонсоном в Киеве

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев. Президент Украины выложил видео их встречи в соцсетях.

"Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку", – отмечается в публикации под видео.

Джонсон и Зеленский обсудили существующий конфликт, ситуацию на передовой и предстоящий саммит, на котором украинский лидер планирует представить собственную формулу мира.

Ранее стало известно, что власти Великобритании решили поставить Украине 600 ракет Brimstone. Глава британского военного ведомства Бен Уоллес сделал заявление об очередном пакете военной помощи Киеву во время посещения пункта дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии в городе Тапе под командованием Великобритании.

До этого он во время выступления в палате общин британского парламента заявил, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog, а также дополнительные беспилотники и переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Starstreak.

Британские власти предполагают, что данные поставки смогут переломить ход боевых действий на украинской территории и позволят ВСУ вытеснить войска РФ с территории республики.

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