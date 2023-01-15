Американская писательница назвала пиар Зеленского в США позором

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Пиар-ходы, используемые президентом Украины Владимиром Зеленским и США, можно считать позором. Об этом на своем официальном сайте заявила писательница из Америки Кейтлин Джонстоун.

"Президента Владимира Зеленскго превратили в доступный корпоративный талисман самой агрессивной рекламной компании за все время", – написала она.

Одним из недостойных ходов автор назвала решение установить в Капитолии бюст президента Украины. Писательница также назвала недостоверной информацию о фразе Зеленского, которая содержала слова, что Украина нуждается в поддержке, а не в оружии. По словам Джонстоун, единственным ретранслятором этой фразы был неизвестный американский чиновник.

Автор предположила, что от перечисленных и других пиар-ходов, люди, вероятнее всего, устали. Подобные действия она назвала "насилием над умом".

Ранее Зеленский высказал необходимость в лишении гражданства влиятельных украинцев с российским паспортом. Он также подчеркнул, что имеющие паспорт РФ должны проживать исключительно на территории России.



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