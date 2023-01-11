Влиятельных украинцев с российским паспортом нужно лишать гражданства – Зеленский

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Украинцев, имеющих российский паспорт и оказывающих влияние на страну, нужно лишать гражданства. Об этом заявил президент Украины Владиимир Зеленский.

"Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством, российским", – сказал он на брифинге, опубликованном офисом президента в телеграм-канале.

Кроме того, Зеленский заявил о том, что граждане Украины с российским гражданством должны жить именно в России.

Ранее сообщалось, что Зеленский лишил гражданства четырех граждан Украины. Ими стали оппозиционный политик Виктор Медведчук и бывшие депутаты Верховной рады Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин. В Кремле не стали комментировать информацию о наличии у украинского политика Виктора Медведчука гражданства России.

До этого Зеленский выступил с обещанием, что третьей мировой войны не будет. Об этом он заявил в видеообращении к участникам 80-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в США.

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