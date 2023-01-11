Зеленский пообещал участникам "Золотого глобуса", что третьей мировой войны не будет

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам церемонии вручения наград ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус".

Обращаясь к ним, украинский лидер пообещал, что третьей мировой войны не будет.

"Первая мировая война забрала миллионы жизней. Вторая мировая война забрала десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет", – заявил он, подчеркнув, что это не трилогия.

Церемония вручения наград прошла в Лос-Анджелесе, ее транслировал телеканал NBC.

Ранее обозреватель издания The Guardian Изабель Кошив заявила, что Зеленский после встреч с американскими актерами, видеообращений и поездки в США стал "человеком дня" в Голливуде. Она считает, что бывший актер и комик достиг там "почти легендарного статуса".

В статье также приводятся слова президента Ассоциации голливудских критиков Никки Фаулер, которая заявила, что "путешествие Зеленского было искусством, имитирующим жизнь", заинтриговавшим не только Голливуд, но и Штаты в целом.

До этого американский актер и режиссер Шон Пенн вручил Зеленскому один из своих "Оскаров". Он заявил, что статуэтка знаменитой кинопремии останется в Киеве до завершения противостояния.

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