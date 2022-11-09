Актер Шон Пенн оставил Зеленскому свой "Оскар"

Фото: ТАСС/AP

Американский актер, режиссер и основатель организации Community Organised Relief Effort (CORE) Шон Пенн уже в третий раз с начала специальной военной операции приехал в Киев. На этот раз артист вручил один из своих "Оскаров" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

"На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку "Оскар", – цитирует президента Украины ТАСС.

Уточняется, что статуэтка знаменитой кинопремии останется на Украине до завершения противостояния. Представители Зеленского рассказали, что во время встречи украинский лидер и актер обсудили обстановку в стране. Пенн поделился, что он продолжает работать над производством фильма про Украину.

В сентябре этого года Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Штатов. На тот момент под ограничения подпали актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, министр и торговли США Джина Раймондо.

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