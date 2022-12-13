Экс-аналитик ЦРУ назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский был хорошим комиком и актером, но не справился со своими политическими задачами. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире программы The Jimmy Dore Show.

По его словам, прямым доказательством того, что Зеленский является плохим политиком, стал конфликт с Россией.

Макговерн также выразил мнение, что во главе страны стоит марионетка США, которую оставляют у власти, пока она выполняет поставленные перед ней задачи.

"У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, <...> но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго", – отметил аналитик.

Ведущий шоу согласился с Макговерном, но добавил, что ему нравится идея становления юмориста настоящим игроком на мировой арене. Вместе с тем он подчеркнул, что ему стыдно из-за того, что "единственный парень", которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис.

Ранее кандидат политических наук Геннадий Подлесный заявил, что Зеленскому не нужен мир с Россией, так как без конфликта Украина потеряет финансирование. Он пояснил, что президент Украины требует очередную поставку оружия и боеприпасов, а Запад распределяет деньги лично и в корыстных целях. Он назвал Зеленского валютным миллиардером.



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