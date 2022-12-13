Политолог заявил, что Зеленскому не нужен мир с Россией

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Украинскому лидеру не нужен мир с Россией, так как без конфликта Украина потеряет финансирование, заявил директор Центра прикладной социологии и политологии, кандидат политических наук Геннадий Подлесный. Об этом сообщает телеканал "360".

"Любой мир, какой бы он ни был, приведет к тому, что Украина потеряет возможность получать огромные бесконтрольные суммы денег от Соединенных Штатов Америки и стран, находящихся под их политическим и экономическим влиянием", – цитируются слова Подлесного.

По словам политолога, Зеленский требует очередную поставку оружия и боеприпасов для обеспечения мира, в то время как распределяет деньги Запада лично и в корыстных целях. Подлесный уверен, что украинский лидер уже стал валютным миллиардером.

Он также отметил, что Зеленский много говорит о мире, однако украинские военные постоянно накрывают огневыми ударами Донбасс, Запорожскую область. При этом страны "Большой семерки" в курсе всех деталей.

"Россия просто упредила войну, которую должна была развязать Украина при поддержке западных стран. Фактически наша страна была вынуждена начать превентивную специальную военную операцию", – отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил три шага для достижения мира, которые предложил Зеленский. По мнению Пескова, шаги Зеленского не поспособствуют достижению мира в стране.

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