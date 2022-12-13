Песков оценил предложенные Зеленским три шага для достижения мира

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Три шага, предложенные президентом Украины Владимиром Зеленским, не поспособствуют достижению мира в стране. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это три шага к продолжению боевых действий", – цитирует его RT.

Ранее Зеленский обратился к лидерам стран G7, предложив три шага, которые, по его мнению, позволят завершить конфликт и обеспечить мир.

Первый шаг заключается в продолжении поставок Украине вооружений, второй – в поддержке страны в финансовой, энергетической и социальных сферах, а третий – в выполнении пунктов, озвученных Зеленским на саммите G20.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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