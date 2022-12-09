Путин объяснил свои слова о длительности спецоперации на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин объяснил, что для урегулирования конфликта на Украине потребуется время. Именно это президент имел в виду, когда говорил о длительности спецоперации РФ. Свое заявление он пояснил на пресс-конференции.

Российский лидер также подчеркнул, что никаких проблем с точки зрения хода спецоперации в настоящее время нет.

"Что касается длительности процесса СВО, я имел в виду длительность процесса урегулирования. Спецоперация идет своим чередом, там все стабильно у нас, никаких вопросов и проблем там сегодня нет", – сказал он.

Путин отметил, что министерство обороны РФ предоставляет ежедневные доклады о том, что происходит в зоне боевых действий. Это объективные данные, заверил президент.

Он добавил, что всем, кто принимает участие в урегулировании конфликта, придется согласиться с существующими реалиями.

Ранее Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент подчеркнул, что украинская армия первая атаковала объекты на территории РФ.

По его словам, российские войска продолжат выполнять боевые задачи в рамках спецоперации и внимание всего мира к атакам ВС РФ не помешает этому.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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