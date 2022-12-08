Путин заявил, что каждый боец на передовой – герой

Фото: Минобороны РФ

Каждый российский боец, находящийся на передовой, – герой, заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремлевском дворце, приуроченной ко Дню героев Отечества. Об этом сообщает RT.

Президент вручит медали Героя России военнослужащим, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции на Украине. Открывая церемонию, Путин поблагодарил российских военных за службу Родине.

"Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас – герой", – заявил он.

Ранее Путин на встрече с матерями находящихся в зоне специальной военной операции бойцов заявил, что напрямую разговаривает по телефону с участниками СВО.

Президент назвал героями солдат, принимающих участие в боевых действиях, отметив, что только они знают, насколько их деятельность сопряжена с риском.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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