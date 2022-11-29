Песков ответил, планирует ли Путин встречаться с добровольцами

Фото: Минобороны РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с добровольцами, которые принимают участие в спецоперации РФ на Украине.

Представители СМИ спросили пресс-секретаря главы государства, состоится ли в ближайшей перспективе встреча президента с участниками боевых действий.

"Пока каких-то конкретных планов нет, но очевидно, что, конечно, Путин продолжит проводить и встречи, и деловые совещания, и отдельные беседы со всеми, кто так или иначе имеет отношение к специальной военной операции", – передает ТАСС слова Пескова.

Ранее Путин на встрече с матерями находящихся в зоне специальной военной операции бойцов заявил, что напрямую разговаривает по телефону с участниками СВО.

Президент назвал героями солдат, принимающих участие в боевых действиях, отметив, что только они знают, насколько их деятельность сопряжена с риском.

В ночь на 24 февраля Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны опубликовало новые кадры о подготовке мобилизованных

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