Песков не стал комментировать инициативу матерей мобилизованных о прекращении СВО

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать открытое письмо группы активистов "Феминистского антивоенного сопротивления" и матерей мобилизованных и солдат-срочников, требующих прекращения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что не видел такого обращения, поэтому не может его прокомментировать. Также представитель Кремля отметил, что ничего не слышал об указанной организации.

Кроме того, Песков отказался оценивать такой шаг группы женщин, подчеркнув, что не знаком с текстом петиции и "не понимает, что они имеют в виду".

В пятницу, 25 ноября, президент России провел встречу с матерями военных, находящихся в зоне специальной военной операции. В ходе мероприятия Владимир Путин назвал всех участников СВО на Украине героями и подчеркнул, что это заслуга их матерей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Владимир Путин провел встречу с матерями мобилизованных

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