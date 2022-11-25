Фото: ТАСС/POOL/Михаил Метцель

Владимир Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями, сообщает РИА Новости. Президент встретился с матерями военнослужащих-участников СВО.

Он подчеркнул, что только сами участники знают, что являются настоящими героями, поскольку никто кроме них не осознает, какой это труд и насколько это опасно. Президент добавил, что эти люди ведут себя героически, и это, по его мнению, заслуга их матерей.

Ранее Путин сообщил, что он и все руководство России разделяют боль матерей, которые потеряли сыновей в ходе специальной военной операции на Украине. Российский лидер отметил, что у него "язык не поворачивается" говорить стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования.

Он пообещал делать все, чтобы матери военнослужащих не чувствовали себя забытыми, а ощущали "плечо рядом с собой". Президент добавил, что постарается сделать так, чтобы в реальной жизни было учтено и использовано все, о чем было сказано во время встречи.

Также президент рассказал, что напрямую разговаривает по телефону с участниками СВО.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин заявил, что разделяет боль матерей, потерявших сыновей во время спецоперации

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