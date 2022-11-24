Песков оценил решение главы администрации Читы отправиться в зону СВО

Фото: Минобороны РФ

Кремль гордится людьми, которые решают использовать свои навыки и боевой опыт на благо Родины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение главы администрации Читы Александры Сапожникова отправиться в зону проведения спецоперации.

Он добавил, что такие люди не могут вызывать ничего иного, кроме чувства гордости.

Песков, чьи слова приводит РИА Новости, добавил, что Кремлю известно о многих патриотах, которые приняли решение "в эти нелегкие дни" использовать свои навыки на благо страны.

Ранее Сапожников объявил об уходе со своей должности, чтобы отправиться в зону проведения СВО. Тогда он рассказал, что не может оставаться в стороне от "судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее". Он назвал своим долгом и призванием вновь встать на защиту России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!