Глава администрации Читы покинул пост, чтобы отправиться в зону спецоперации

Фото: администрация Читы

Глава администрации Читы Александр Сапожников покинул пост, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в зоне СВО он нужен больше всего. Сапожников добавил, что не может оставаться в стороне от "судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее" ни как десантник с боевым опытом, ни как гражданин.

"Мой долг и мое призвание – вновь встать на защиту нашей страны. Спасибо всем читинцам, волонтерам, общественникам, предпринимателям, коммунальщикам, строителям, учителям, сотрудникам городской администрации, работникам силовых структур, работникам муниципальных предприятий, всем, кто помогает делать наш город лучше", – написал Сапожников.

Он также выразил благодарность региональному правительству и губернатору Александру Осипову. Экс-глава администрации города добавил, что всем предстоит много трудиться, чтобы сделать свой город, страну и мир еще лучше. Он также пожелал Чите динамичного развития, а жителям – счастья и благополучия.

В администрации города подтвердили РИА Новости уход Сапожникова с должности. Временно исполняющим обязанности назначен первый замглавы администрации Андрей Гренишин.

Сапожников возглавлял администрацию Читы с 2019 года, а до этого был депутатом городской думы.

Ранее о своем решении отправиться в зону спецоперации заявил бывший мэр Краснодара Евгений Первышов. Он планировал отправиться в центр подготовки под Ростовом 21 октября. При этом Первышов добавил, что не подпал под призыв в рамках частичной мобилизации, однако здоровье позволяет отправиться на СВО.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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