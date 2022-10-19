Экс-мэр Краснодара отправится добровольцем в зону СВО

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"

Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов отправится добровольцем в зону СВО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Я иду ради будущего своей семьи и своей Родины. Настало время ответить на главный вопрос "Каким я вижу это будущее, что для этого я готов сделать сам?" Семья должна видеть, что отец готов их защитить, а не спрятаться. Я за мирное будущее в свободной независимой стране, сейчас для этого необходимо выполнять решения Верховного главнокомандующего", – заявил Первышов.

Экс-мэр Краснодара уточнил, что в пятницу, 21 октября, он отправится в центр подготовки под Ростовом. Позднее он прибудет в часть для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Первышов пояснил, что под призыв в рамках частичной мобилизации он не подпал, однако, по его словам, большинству критериев он соответствует, здоровье его также в норме.

"Во время срочной службы в российской армии в 1994–1996-х годах был в горячих точках. Помимо небольшой боевой практики, есть большой опыт гражданской службы. Уверен, что все это пригодится в зоне СВО", – отметил Первышов.

Ранее прибыл в Донбасс выразивший желание отправиться в зону специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отмечал, что решил прибыть в зону боевых действий, потому что не может быть в стороне от российских военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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