Студенты-добровольцы могут сохранить место в вузе, оформив академотпуск – "Объясняем.рф"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студенты, изъявившие желание принять участие в специальной военной операции на Украине, могут взять академический отпуск и сохранить место в вузе. Об этом сообщается на портале "Объясняем.рф".

"Да, студент может оформить академический отпуск и пойти участвовать в СВО добровольцем", – говорится в сообщении.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в указ об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочку могут получить студенты очной и очно-заочной форм обучения среднего профессионального и высшего образования, а также аспиранты.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации для вечерников и аспирантов

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