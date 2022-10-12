Россиянам рассказали, могут ли мобилизованные проходить медкомиссию самостоятельно

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Граждане, которых призвали в рамках частичной мобилизации, могут пройти обязательную медицинскую комиссию самостоятельно, но решение о годности к службе по здоровью принимает только призывная комиссия. Об этом сообщает портал "Объясняем.рф".

"Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией", – рассказали на портале.

Ранее юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов рассказал, что призванные в рамках частичной мобилизации по ошибке возвращаются в запас. По его словам, если гражданин не годен к службе, то его не смогут призвать по текущим критериям мобилизации.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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