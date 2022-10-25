Рогозин сообщил, что взял себе в зоне спецоперации позывной Космос

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Бывший руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что в зоне специальной военной операции на Украине взял себе позывной Космос.

"Космос – это мой позывной для радиообмена", – цитирует Рогозина РИА Новости.

Ранее в своем телеграм-канале Рогозин опубликовал фотографии с комбатами Донецкой Народной Республики. По словам экс-главы "Роскосмоса", он познакомился с командирами батальонов на передовой в Запорожской области.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов высказал одобрение в отношении назначения Рогозина полпредом на новых территориях. Как отметил парламентарий, Рогозин может оказаться полезным для страны вне зависимости от занимаемого поста.

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