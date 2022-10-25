Рогозин поделился фото с комбатами ДНР

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Экс-руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поделился фотографиями с комбатами ДНР. Снимки он разместил в своем телеграм-канале.

"С комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником Корпуса ДНР политруком Басуриным", – подписал бывший глава "Роскосмоса".

По его словам, с этими людьми он познакомился на передовой в Запорожской области. Они, как уточнил Рогозин, вызывают искреннее уважение.

"Они по большей части в недавнем прошлом гражданские люди, а сегодня – опытнейшие комбаты. Умные, обстоятельные, грозные и готовые драться с врагом командиры. Вместе горы свернем", – рассказал экс-руководитель "Роскосмоса".

Ранее в Госдуме одобрили возможное назначение бывшего руководителя "Роскосмоса" полпредом на новых территориях. Глава комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов отмечал, что Рогозин является надежным солдатом великой державы.



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