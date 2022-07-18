Мишустин заявил, что Рогозин в скором времени "займет свое место в строю"

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Бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин займет новую должность в ближайшее время, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хотел бы также поблагодарить Дмитрия Олеговича Рогозина, который четыре года руководил этой государственной корпорацией. Уверен, что в скором времени он займет свое место в строю", – цитирует его РИА Новости.

Председатель правительства также пожелал новому главе "Роскосмоса" Юрию Борисову успехов и продуктивной работы на новом посту.

15 июля Владимир Путин назначил зампредседателя кабмина Юрия Борисова, курирующего космическую отрасль, на должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Отдельным указом глава государства освободил от должности Дмитрия Рогозина, до сегодняшнего дня возглавлявшего космическую корпорацию.

