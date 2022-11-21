Глава Дагестана поручил проверить причины неявки в военкомат детей чиновников

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Глава Дагестана Сергей Меликов поручил проверить объективность причин неявки детей отдельных чиновников в военкомат. По словам главы региона, он ознакомился с соответствующим списком.

"Почему для одних служба в армии – обязанность, а у других есть какие-то привилегии только потому, что их папы и мамы занимают хорошие должности? У меня, генерал-полковника, близкие должны служить, а ваши – нет?" – написал Меликов в своем телеграм-канале.

Он поручил вице-премьеру Дагестана Рамазану Джафарову уточнить, у кого есть объективные причины для отсрочки, которые предусмотрены законодательством, а у кого они отсутствуют.

По словам Меликова, данный вопрос будет детально рассмотрен на ближайшей призывной комиссии. Глава Дагестана отметил, что чиновникам, которые пытаются "отмазать" своих детей от службы в армии, не место в органах власти.

Ранее сообщалось, что глава администрации Читы Александр Сапожников покинул пост, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции на Украине. Политик отметил, что не может оставаться в стороне ни как десантник с боевым опытом, ни как гражданин.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Все мобилизационные мероприятия в стране завершились 28 октября. Как уточнил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, задача о призыве в армию 300 тысяч человек была выполнена. Средний возраст призывников составил 35 лет.



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